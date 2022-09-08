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Udgået
DLP1010C/00
Slank og kraftig powerbank
Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. USB-C med PD maksimerer strømmen til opladning af din nyeste enhed.
Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
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