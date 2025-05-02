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DLP1810CB/00
10.000 mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
Li-polymer-batteri
Sort
Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
1.0
ud af 5
3
Anmeldelser
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
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Geen
Ulemper
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
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N.v.t.
Ulemper
Functioneert niet
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29