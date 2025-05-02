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  • Slank og kraftig powerbank
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  • Slank og kraftig powerbank
  • Slank og kraftig powerbank
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  • Slank og kraftig powerbank

USB-powerbank

DLP1810CB/00

1
| (3) Anmeldelser
Slank og kraftig powerbank
Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Hurtig USB-C 3A-opladning og dobbelt USB-A til opladning af din nyeste enhed.
Se alle fordele

med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Li-polymer-batteri

  • Sort

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

5 V/3 A hurtig opladning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

3

Anmeldelser

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-Powerbank

Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Fordele

Geen

Ulemper

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Fordele

N.v.t.

Ulemper

Functioneert niet

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CB USB-powerbank

Date of Use 2024-02-29

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