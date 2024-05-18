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DLP1810CV/00
Slank og kraftig powerbank
Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Hurtig USB-C 3A-opladning og dobbelt USB-A til opladning af din nyeste enhed.
10.000 mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
Li-polymer-batteri
Sølvfarvet
Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
ValeM
18/05/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
great product
recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CV USB power bank
Dato for brug 2023-05-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CV USB power bank
Dato for brug 2023-05-18