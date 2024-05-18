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USB-powerbank

DLP1810CV/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Slank og kraftig powerbank

Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Hurtig USB-C 3A-opladning og dobbelt USB-A til opladning af din nyeste enhed.

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Li-polymer-batteri

  • Sølvfarvet

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

5 V/3 A hurtig opladning

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CV USB power bank

Dato for brug 2023-05-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DLP1810CV USB power bank

Dato for brug 2023-05-18

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