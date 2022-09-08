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Gratis fragt fra 300 DKK
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DLP1810CW/00
Slank og kraftig powerbank
Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Hurtig USB-C 3A-opladning og dobbelt USB-A til opladning af din nyeste enhed.
10.000 mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
Li-polymer-batteri
Hvid
Det diskrete LED-lys lyser blødt, så du med et hurtigt blik kan se, at enheden er tændt.
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
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