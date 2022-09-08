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USB-powerbank

DLP1810CW/00

Slank og kraftig powerbank

Høj 10000 mAh kapacitet med sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Hurtig USB-C 3A-opladning og dobbelt USB-A til opladning af din nyeste enhed.

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Li-polymer-batteri

  • Hvid

LED-strømindikator

Det diskrete LED-lys lyser blødt, så du med et hurtigt blik kan se, at enheden er tændt.

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Tekniske specifikationer

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