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DLP1930CB/00
Kraftfuld powerbank
Få strøm hvor som helst og når du har brug for det. Høj kapacitet på 30.000 mAh til op til mere end 1 fuld opladning. 3 USB-porte med USB-A og USB-C. Oplad hurtigt din enhed med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC 3.0 maks. 18 W effekt.
30000mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
QC 3.0 og PD
Sort
LCD-display til visning af strøm
Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
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