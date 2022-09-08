Kraftfuld powerbank

Få strøm hvor som helst og når du har brug for det. Høj kapacitet på 30.000 mAh til op til mere end 1 fuld opladning. 3 USB-porte med USB-A og USB-C. Oplad hurtigt din enhed med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC 3.0 maks. 18 W effekt.