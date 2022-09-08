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USB-powerbank

DLP1930CW/00

Kraftfuld powerbank

Få strøm hvor som helst og når du har brug for det. Høj kapacitet på 30.000 mAh til op til mere end 1 fuld opladning. 3 USB-porte med USB-A og USB-C. Oplad hurtigt din enhed med USB-C PD 3.0 maks. 20 W eller USB-A-port med QC 3.0 maks. 18 W effekt.

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Kraftfuld powerbank

  • 30000mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • QC 3.0 og PD

  • Hvid

LCD-display til visning af strøm

LCD-display til visning af strøm

Opladning ved hjælp af programmerbar strømforsyning via USB-C (PPS)

Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Tekniske specifikationer

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