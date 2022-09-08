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Udgået

Biloplader

DLP2520/00

Dobbelt USB-biloplader

Oplad mobiltelefon og tablet hurtigt samtidig, så enheden snart er tilbage for fuld kraft i bilen. Smart beskyttelse forhindrer beskadigelse af din værdifulde enhed. I alt 3,1A med maks. 15,5W output.

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Maks. 15,5 W udgang

Dobbelt USB-biloplader

  • 2 USB-opladningsporte

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

Opladning fra 12 V-stikket på en bil

Den kompakte oplader kan tilsluttes til 12 V-stikket på en bil og tilsluttes til enheden til nem og praktisk opladning på farten.

Kompatibel med tablets, smartphones og de fleste USB-enheder

Tekniske specifikationer

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