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Udgået
DLP2520/00
Dobbelt USB-biloplader
Oplad mobiltelefon og tablet hurtigt samtidig, så enheden snart er tilbage for fuld kraft i bilen. Smart beskyttelse forhindrer beskadigelse af din værdifulde enhed. I alt 3,1A med maks. 15,5W output.
2 USB-opladningsporte
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
Den kompakte oplader kan tilsluttes til 12 V-stikket på en bil og tilsluttes til enheden til nem og praktisk opladning på farten.
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