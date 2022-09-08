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Udgået

Biloplader

DLP2521C/00

Billader 1 C- 1 A-porte

Oplad dine nyeste enheder fra USB-C-porten med PD-understøttelse for at øge opladningseffekten og minimere opladningstiden. Brug også USB-A-porten til at oplade dine andre enheder samtidigt. 1 meter C til C-kabel medfølger.

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36W output med strømforsyning

Billader 1 C- 1 A-porte

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Strømforsyning

  • Metalhus

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

USB-C port med understøttelse af strømforsyning

USB-C er det nyeste opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder såsom mobiltelefoner, udendørs kameraer og tablets. PD (Power Delivery) er USB-standarden for strømforsyning, der definerer standarden for strømforsyning på 15 W, 27 W, 45 W og op til 100 W.

Tekniske specifikationer

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