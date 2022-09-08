USB-C port med understøttelse af strømforsyning

USB-C er det nyeste opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder såsom mobiltelefoner, udendørs kameraer og tablets. PD (Power Delivery) er USB-standarden for strømforsyning, der definerer standarden for strømforsyning på 15 W, 27 W, 45 W og op til 100 W.