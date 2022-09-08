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Udgået
DLP2521/00
Billader 1 C- 1 A-porte
Oplad dine nyeste enheder fra USB-C-porten med PD-understøttelse for at øge opladningseffekten og minimere opladningstiden. Brug også USB-A-porten til at oplade dine andre enheder samtidigt.
USB A- og USB-C-opladningsporte
Strømforsyning
Metalhus
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
USB-C er det nyeste opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder såsom mobiltelefoner, udendørs kameraer og tablets. PD (Power Delivery) er USB-standarden for strømforsyning, der definerer standarden for strømforsyning på 15 W, 27 W, 45 W og op til 100 W.
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