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Udgået

USB-rejseoplader

DLP2621T/00

Vægoplader til rejsebrug 1 C 1 A-porte

Velegnet til rejser med 4 udskiftelige stik og etui. Oplad de nyeste enheder fra USB-C-porten med PD-understøttelse for at øge opladningseffekten og minimere opladningstiden. Brug også USB-A-porten til at oplade dine andre enheder samtidigt.

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30W output med strømforsyning

Vægoplader til rejsebrug 1 C 1 A-porte

  • 30 W effekt

  • Strømforsyning

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

2 USB-porte oplader to enheder samtidig

Kompatibel med tablets, smartphones og de fleste USB-enheder

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Tekniske specifikationer

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