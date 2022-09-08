Vægoplader til rejsebrug 1 C 1 A-porte

Velegnet til rejser med 4 udskiftelige stik og etui. Oplad de nyeste enheder fra USB-C-porten med PD-understøttelse for at øge opladningseffekten og minimere opladningstiden. Brug også USB-A-porten til at oplade dine andre enheder samtidigt.