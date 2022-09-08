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Udgået
DLP2621T/00
Vægoplader til rejsebrug 1 C 1 A-porte
Velegnet til rejser med 4 udskiftelige stik og etui. Oplad de nyeste enheder fra USB-C-porten med PD-understøttelse for at øge opladningseffekten og minimere opladningstiden. Brug også USB-A-porten til at oplade dine andre enheder samtidigt.
30 W effekt
Strømforsyning
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
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