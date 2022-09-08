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Oplader

DLP2682CW/00

Vægoplader med 2 USB-C- og USB-A-porte

Oplad din bærbare computer og de nyeste enheder fra USB-C-porten. Understøtter PD3.0 og QC 4+-opladningsmoduler for at minimere opladningstiden. USB-A-port, der samtidigt oplader dine andre enheder. Fås med aftagelige EU-, UK- og AU-stik.

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65 W med QC 4+ og PD 3.0

Vægoplader med 2 USB-C- og USB-A-porte

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Strømforsyning

  • QC 4+

  • PPS

USB-C port med understøttelse af strømforsyning

USB-C er det nyeste standard i opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder såsom mobiltelefoner, kameraer og tablets. PD (Power Delivery) er USB-standarden for strømforsyning, der giver mere strøm og hurtigere opladning.

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Vægoplader med GaN-teknologi

Vægopladere, der anvender GaN-teknologi (galliumnitrid), vil bruge færre elektriske komponenter med bedre varmeydelse. De kompakte opladere kan levere mere strøm med hurtigere opladningstider. Den øgede effekt kan levere strøm til moderne bærbare computere med USB-C-tilslutning.

Tekniske specifikationer

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