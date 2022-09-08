Vægoplader med 2 USB-C- og USB-A-porte

Oplad din bærbare computer og de nyeste enheder fra USB-C-porten. Understøtter PD3.0 og QC 4+-opladningsmoduler for at minimere opladningstiden. USB-A-port, der samtidigt oplader dine andre enheder. Fås med aftagelige EU-, UK- og AU-stik.