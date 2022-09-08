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DLP2682CW/00
Vægoplader med 2 USB-C- og USB-A-porte
Oplad din bærbare computer og de nyeste enheder fra USB-C-porten. Understøtter PD3.0 og QC 4+-opladningsmoduler for at minimere opladningstiden. USB-A-port, der samtidigt oplader dine andre enheder. Fås med aftagelige EU-, UK- og AU-stik.
USB A- og USB-C-opladningsporte
Strømforsyning
QC 4+
PPS
USB-C er det nyeste standard i opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder såsom mobiltelefoner, kameraer og tablets. PD (Power Delivery) er USB-standarden for strømforsyning, der giver mere strøm og hurtigere opladning.
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
Vægopladere, der anvender GaN-teknologi (galliumnitrid), vil bruge færre elektriske komponenter med bedre varmeydelse. De kompakte opladere kan levere mere strøm med hurtigere opladningstider. Den øgede effekt kan levere strøm til moderne bærbare computere med USB-C-tilslutning.
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