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DLP2711CB/00
Slank og kraftig powerbank
Stor kapacitet på 10000 mAh med et sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. USB A- og USB C-port til hurtig opladning understøtter QC 3.0 og PD3.0.
10.000 mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
QC 3.0 og PD 3.0
PPS
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.
Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.
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