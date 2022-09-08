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USB-powerbank

DLP2711CB/00

Slank og kraftig powerbank

Stor kapacitet på 10000 mAh med et sikkert Li-polymer-batteri. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. USB A- og USB C-port til hurtig opladning understøtter QC 3.0 og PD3.0.

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med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • QC 3.0 og PD 3.0

  • PPS

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Opladning ved hjælp af programmerbar strømforsyning via USB-C (PPS)

Programmerbar strømforsyning (PPS) er en standardteknologi for hurtig opladning til USB-C-enheder. Denne teknologi tilpasser spænding og strøm i realtid, afhængigt af enhedens opladningsstatus, så den får maksimal effekt. En smart måde at reducere opladningstiden på.

Tekniske specifikationer

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