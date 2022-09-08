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Udgået

Rejseoplader og powerbank

DLP5751T/00

Alsidig Travelmate-powerbank

5000mAh kapaciteten med udskiftelige stik er din ideelle rejsekammerat. Stikkene inkluderer typerne EU, AU, UK, US og giver dig mulighed for at oplade direkte fra stikkontakten. Ikke flere problemer med at oplade dine mobile enheder og med at oplade denne powerbank i udlandet.

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med udskiftelige stik

Alsidig Travelmate-powerbank

  • 5.000 mAh

  • QC 3.0 og PD

1 USB-A-port og 1 USB-C-port oplader to enheder samtidigt

1 USB-A-port og 1 USB-C-port oplader to enheder samtidigt. USB-A-porten fungerer på de fleste USB-opladede enheder, mens USB-C er det nyeste opladningsstik, som nu benyttes i mobilenheder som f.eks. mobiltelefoner, udendørs kameraer og tablets.

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

Tekniske specifikationer

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