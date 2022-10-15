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Udgået
Slank og kraftig powerbank
Mikro- og type-C-indgang, dobbelt USB-A- og USB-C-udgang.
10.000 mAh
Dobbelt USB
Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
2 USB-porte oplader to enheder samtidig
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Fordele
Hendig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7719N USB-strømbank
Dato for brug 2022-04-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DLP7719N USB-strømbank
Dato for brug 2022-04-15