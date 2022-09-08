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Udgået
DLP8088NC/00
Udendørs power bank til camping og meget mere
Kraftig og effektiv128000 mAh power bank til udendørs brug, som oplader alle dine enheder. AC- og DC-indgang og -udgang USB-A (QC) og USB-C (PD), AC-udgang. Stik til cigarettænder og trådløs Qi trådløs-opladning.
AC/DC-udgang
USB A- og USB-C-opladningsporte
Qi trådløs opladning
QC 3.0 og PD
Denne power bank til udendørs brug har både AC- og DC-strømforsyning. Brug sikkert elektriske apparater med Pure Sine Wave-strømforsyning, eller oplad din mobiltelefon med USB-opladningsporten (USB A\USB C).
LCD-display til visning af strøm
Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.
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