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Udgået

USB-powerbank

DLP8718PC/00

Slank og kraftig powerbank

Stor kapacitet på 10.000 mAh med LED-display, der viser batteriniveau. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon er løbet tør for batteri. Dette er den ideelle rejsekammerat, som leverer strøm til alle dine mobilenheder.

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Med indbygget Type C-kabel.

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • Pink

  • USB A- og Type-C-opladningsport

LED-strømindikator

Den diskrete LED-lampe lyser let, så du nemt kan se, at enheden er tændt.

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

Fungerer med USB-baserede enheder

Universalenheden har et USB-stik til brug med din USB-baserede enhed via enhedens USB-kabel, som du allerede har, eller som du kan købe separat.

Tekniske specifikationer

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