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Udgået

USB-powerbank

DLP8752NC/00

Få musik og strøm på farten

Få musik, uanset hvor du er, og strøm, mens du er på farten. Powerbank på 5000 mAh med Bluetooth-højttaler. Tag den med dig, og lad os feste!

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Hybrid powerbank og bærbar højttaler

Få musik og strøm på farten

Virker overalt - praktisk, når du ikke er i nærheden af en strømkilde

Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.

BT v 4.1

Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik

Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.

Tekniske specifikationer

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