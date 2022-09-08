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Udgået
DLP8752NC/00
Få musik og strøm på farten
Få musik, uanset hvor du er, og strøm, mens du er på farten. Powerbank på 5000 mAh med Bluetooth-højttaler. Tag den med dig, og lad os feste!
Selv når du ikke er i nærheden af en stikkontakt eller en biloplader, kan du oplade batteriet i din enhed med den praktiske batteripakke. Den intelligente batteripakke leverer først strøm, så du kan tage pakken af efter brug og stadig have et fuldt batteri i din enhed.
Det solide letvægtsmateriale og designet gør, at du kan tage højttalerne med dig, uanset hvor du skal hen.
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