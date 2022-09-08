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Udgået
DLP9016U/03
Trådløs oplader med sugekop
Oplad din telefon hurtigt uden at tilslutte den med et opladningskabel. Trådløs Qi-opladning til smartphones, tablets og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Mulighed for trådløs udgang: 5 W/7,5 W/10 W
Universelt
Hurtig opladning
Qi trådløs opladning
Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.
Skridsikkert design, der holder din telefon på den ønskede position og forhindrer den i at glide, når telefonen vibrerer.
Den trådløse oplader giver lang opladningsafstand, der kan oplade via de fleste telefonetuier
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