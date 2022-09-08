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Trådløs opladning

DLP9017/00

Trådløs oplader

Trådløs Qi-opladning. Tilslut din mobiltelefon på overfladen for at få den optimale position til hurtig opladning (maks. 15 W) uden besværlige kabler.

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Trådløs oplader

  • 15 W

  • Magnetisk ring

  • Qi trådløs opladning

Trådløs oplader med magnetisk kant

Den trådløse oplader er udstyret med en magnetisk kant for at opnå den optimale justeringsposition for MagSafe-produkter, der bruges til trådløs opladning af Apple-produkter.

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Skridsikkert design

Skridsikkert design, der holder din telefon på den ønskede position og forhindrer den i at glide, når telefonen vibrerer.

Tekniske specifikationer

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