Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DLP9017/00
Trådløs oplader
Trådløs Qi-opladning. Tilslut din mobiltelefon på overfladen for at få den optimale position til hurtig opladning (maks. 15 W) uden besværlige kabler.
15 W
Magnetisk ring
Qi trådløs opladning
Den trådløse oplader er udstyret med en magnetisk kant for at opnå den optimale justeringsposition for MagSafe-produkter, der bruges til trådløs opladning af Apple-produkter.
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
Skridsikkert design, der holder din telefon på den ønskede position og forhindrer den i at glide, når telefonen vibrerer.
Anmeldelser