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DLP9230NW/00
Trådløs 3-i-1-oplader
Oplad trådløst din smartphone, dit ur og dine AirPods samtidigt med denne hurtige opladningsenhed. 15 W maks. effekt, der reducerer opladningstiden for din mobil. 2,5 W og 5 W, der oplader dit ur og dine AirPods.
15 W
Hurtig opladning
Qi trådløs opladning
Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.
Skridsikkert design, der holder din telefon på den ønskede position og forhindrer den i at glide, når telefonen vibrerer.
Oplad din mobiltelefon med 15 W trådløs hurtig opladning.
Anmeldelser
Opladningshastigheden afhænger af opladningstilstanden, herunder værtsenheden og strømadapteren.