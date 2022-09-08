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Qi trådløs oplader

DLP9231NW/00

Trådløs 3-i-1-oplader

Oplad trådløst din smartphone, dit ur og dine AirPods samtidigt med denne hurtige opladningsenhed. 15 W maks. effekt, der reducerer opladningstiden for din mobil. 2,5 W og 5 W, der oplader dit ur og dine AirPods.

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Hurtig opladning

Trådløs 3-i-1-oplader

  • 15 W

  • Hurtig opladning

  • Qi trådløs opladning

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.

Skridsikkert design

Skridsikkert design, der holder din telefon på den ønskede position og forhindrer den i at glide, når telefonen vibrerer.

Hurtig 15 W trådløs opladning

Oplad din mobiltelefon med 15 W trådløs hurtig opladning.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Opladningshastigheden afhænger af opladningstilstanden, herunder værtsenheden og strømadapteren.