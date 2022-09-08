ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Slank og kraftig powerbank
  • Slank og kraftig powerbank
  • Slank og kraftig powerbank
  • Slank og kraftig powerbank

USB-powerbank

DLP9520C/00

Slank og kraftig powerbank

Stor kapacitet på 10.000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. PD og QC3.0-hurtigopladning med USB A og USB C til at oplade dine nyeste enheder. 15 W trådløs opladning. Kan oplade op til 4 enheder på samme tid med numerisk visning af effektniveau.

Se alle fordele

med en bærbar ekstra strømforsyning

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB A- og USB-C-opladningsporte

  • Qi trådløs opladning

  • QC 3.0 og PD

Hurtig 15 W trådløs opladning

Oplad din mobiltelefon med 15 W trådløs hurtig opladning.

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.

LCD-display til visning af strøm

LCD-display til visning af strøm

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.