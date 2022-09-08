Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DLP9520C/00
Slank og kraftig powerbank
Stor kapacitet på 10.000 mAh med sikkert Li-polymer-batteri. PD og QC3.0-hurtigopladning med USB A og USB C til at oplade dine nyeste enheder. 15 W trådløs opladning. Kan oplade op til 4 enheder på samme tid med numerisk visning af effektniveau.
10.000 mAh
USB A- og USB-C-opladningsporte
Qi trådløs opladning
QC 3.0 og PD
Oplad din mobiltelefon med 15 W trådløs hurtig opladning.
Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.
LCD-display til visning af strøm
Anmeldelser