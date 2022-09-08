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USB-powerbank

DLP9779TB/00

Slank og kraftig powerbank

Stor kapacitet på 10.000 mAh med USB-C 20 W udgang og 15 W trådløs opladning. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon løber tør for batteri. Placer din mobiltelefon på den magnetiske ring for at få en perfekt position til trådløs opladning.

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med et gennemsigtigt cover.

Slank og kraftig powerbank

  • 10.000 mAh

  • med trådløs opladning

  • Type C-port

Trådløs oplader med magnetisk kant

Den trådløse oplader er udstyret med en magnetisk kant for at opnå den optimale justeringsposition for MagSafe-produkter, der bruges til trådløs opladning af Apple-produkter.

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm

Trådløs Qi-teknologi

Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.

Tekniske specifikationer

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