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DLP9779TB/00
Slank og kraftig powerbank
Stor kapacitet på 10.000 mAh med USB-C 20 W udgang og 15 W trådløs opladning. Ikke mere besvær, når din mobiltelefon løber tør for batteri. Placer din mobiltelefon på den magnetiske ring for at få en perfekt position til trådløs opladning.
10.000 mAh
med trådløs opladning
Type C-port
Den trådløse oplader er udstyret med en magnetisk kant for at opnå den optimale justeringsposition for MagSafe-produkter, der bruges til trådløs opladning af Apple-produkter.
Smart beskyttelse mod overophedning, overspænding og overstrøm
Den trådløse opladning, Qi-teknologien, er meget udbredt til smartphones og andre mobilenheder. Trådløse opladere fra Philips er kompatible med telefoner og andre enheder med trådløs Qi-teknologi. Du skal blot stille enhederne på pladen for en problemfri opladning.
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