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Udgået
DS1100/12
Besat af lyd
Den kompakte Philips DS1100/12-dockinghøjttaler leverer en fyldig og detaljeret lyd, og den synkroniseres automatisk med uret på din iPhone/iPod. Få praktisk justerbart natlys og mulighed for at oplade endnu en mobil enhed via USB.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
3.4
ud af 5
63
Anmeldelser
Apfel20
09/12/2012
Deutschland
Das Produkt ist einfach spitze.
Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 Dockingstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 Dockingstation
Guytje
23/03/2014
België
Prachtige klokradio
Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker
onie
21/05/2012
Nederland
prima apparaat
ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker