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Udgået

dockinghøjttaler

DS1100/12

3.4

| (63) Anmeldelser

Besat af lyd

Den kompakte Philips DS1100/12-dockinghøjttaler leverer en fyldig og detaljeret lyd, og den synkroniseres automatisk med uret på din iPhone/iPod. Få praktisk justerbart natlys og mulighed for at oplade endnu en mobil enhed via USB.

Se alle fordele

Fyld dit soveværelse med musik og stil

Besat af lyd

Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse

Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

63

Anmeldelser

09/12/2012

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach spitze.

Der Sound ist perfekt laut und mit vielen Bässen!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 Dockingstation

23/03/2014

België

België

Prachtige klokradio

Prachtig design, prachtig geluid, wat wil je nog meer. Velen die dit zien vinden dit een futuristisch design, en ongelofelijk geluid.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker

21/05/2012

Nederland

Nederland

prima apparaat

ik heb dit product al eerder gekocht voor mijn dochter om met haar ipod touch te gebruiken en nu mijn zoon ook een ipodtouch heeft heeft hij voor zijn verjaardag ook de ds1100 gekregen. Prima gemakkelijk te gebruiken apparaat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1100 docking-luidspreker

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