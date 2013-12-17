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Udgået

dockinghøjttaler

DS1150/11

2.9

| (60) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

Den kompakte DS1150/11-dockinghøjttaler leverer overraskende fyldig lyd, og den synkroniseres automatisk med uret på din iPod/iPhone. Nyd natlyset, der kan justeres, og den praktiske mulighed for at kunne oplade endnu en mobil enhed via USB.

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Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • med 30-polet stik

  • til iPod/iPhone

  • USB-port til opladning

  • 6 W

Natlys med blødt skær

Oplad din anden mobile enhed via USB

Elegant og kompakt design, der passer til natbordet

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Anmeldelser

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2.9

ud af 5

60

Anmeldelser

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

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