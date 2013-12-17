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  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
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  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem
  • Lyd der passer til dit hjem

Udgået

dockinghøjttaler

DS1150/12

2.9
| (60) Anmeldelser
Lyd der passer til dit hjem
Den kompakte Philips DS1150/12-dockinghøjttaler leverer en fyldig og detaljeret lyd, og den synkroniseres automatisk med uret på din iPhone/iPod. Få praktisk justerbart natlys og mulighed for at oplade endnu en mobil enhed.
Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • med 30-polet stik

  • til iPod/iPhone

  • USB-port til opladning

  • 6 W

Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket

Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, synkroniseres uret automatisk.

Oplad din anden mobile enhed via USB

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.9

ud af 5

60

Anmeldelser

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

26/03/2013

Deutschland

Deutschland

klein,Stylisch genialer Sound !

...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation

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