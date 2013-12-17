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Udgået
DS1150/12
med 30-polet stik
til iPod/iPhone
USB-port til opladning
6 W
Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, synkroniseres uret automatisk.
2.9
ud af 5
60
Anmeldelser
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation
bombalurina59
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation
Maike
26/03/2013
Deutschland
klein,Stylisch genialer Sound !
...sieht aus wie ein kleines Ufo mit tollem Sound, tollen Möglichkeiten wenn man sich die passende Philips App auf sein Handy läd zeigt es Wetter an bekommt eine eigene Musikoberfläche und man kann sich entweder mit chilligen Wald- oder Wellengeräuschen wecken lassen...was auch toll ist ist die Musik Sleep-Timer Funktion.inkl. Wecker. Design,Sound, Funktion und der PREIS, absolut überzeugt !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1150 Dockingstation