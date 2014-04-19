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Udgået

dockinghøjttaler

DS1155/12

3.4

| (34) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

DS1155 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den ikke bare lyder godt og fyldigt, den kan også vise klokken, og den har et blødt natlys, som gør den til den perfekte enhed at stille på natbordet.

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Lyd der passer til dit hjem

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • USB-port til opladning

  • 6 W

Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket

Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, synkroniseres uret automatisk.

Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Elegant og kompakt design, der passer til natbordet

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

34

Anmeldelser

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Edles Design

Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 altavoz base

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