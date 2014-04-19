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Udgået
DS1155/12
Lyd der passer til dit hjem
DS1155 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den ikke bare lyder godt og fyldigt, den kan også vise klokken, og den har et blødt natlys, som gør den til den perfekte enhed at stille på natbordet.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
USB-port til opladning
6 W
Når din iPod/iPhone er docket i dockingstationen, synkroniseres uret automatisk.
3.4
ud af 5
34
Anmeldelser
Marc95
19/04/2014
Deutschland
Edles Design
Die Philips Dockingstation mit Lightning-Connector macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Mein persönliches Highlight sind die LEDs an der Unterseite, welche die Gesamtoptik der Dockingstation unterstreichen. Der Klang der Dockingstation ist gut, alles in allen ist dies eine solide Dockingstation mit gutem Preisleistungsverhältnis.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 Dockingstation
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 altavoz base
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1155 altavoz base