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Udgået

dockinghøjttaler

DS1200/12

3.4

| (58) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

Denne slanke Philips Fidelio DS1200/12-dockinghøjttaler fylder dine morgener med skøn og fyldig musik. Den er perfekt ved siden af sengen, hvor den viser klokkeslættet, vækker dig, fungerer som natlampe og oplader op til to iPods, iPhones eller iPads samtidigt.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • til iPod/iPhone/iPad

  • Visning af ur

Fyldig rundstrålende lyd, der fylder dit soveværelse

Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

58

Anmeldelser

09/11/2011

Danmark

Danmark

iPhone + app + Fidelio = win-win

Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockinghøjttaler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockinghøjttaler

29/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockningshögtalare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockningshögtalare

05/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

good ipod deck

good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 docking speaker

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