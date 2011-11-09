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Udgået
DS1200/12
Lyd der passer til dit hjem
Denne slanke Philips Fidelio DS1200/12-dockinghøjttaler fylder dine morgener med skøn og fyldig musik. Den er perfekt ved siden af sengen, hvor den viser klokkeslættet, vækker dig, fungerer som natlampe og oplader op til to iPods, iPhones eller iPads samtidigt.
til iPod/iPhone/iPad
Visning af ur
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
3.4
ud af 5
58
Anmeldelser
esse
09/11/2011
Danmark
iPhone + app + Fidelio = win-win
Fidelio er genial som clock-radio. Alle de clock-r's jeg har haft har været bøvlede at indstille og de har haft utroligt svært ved at holde tuningen, så man blir vækket af skrat og brum i.s.f. musik. Hent den gratis Fidelio app, sæt dit iPhone i dock'en, så indstiller den sig selv til korrekt tidspunkt. En genial feature: lydniveauet arbejder sig stille og roligt op fra "0" til den lydstyrke, du har valgt. Så blir man vækket helt roligt med musik, man selv har valgt fra en playlist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockinghøjttaler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockinghøjttaler
29/12/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockningshögtalare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 dockningshögtalare
jpmoynihan
05/06/2011
United Kingdom
good ipod deck
good sound , good alarm functionality, easy to read display, good charging on my ipod classic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS1200 docking speaker