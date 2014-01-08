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Udgået
Besat af lyd
På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne flotte docking-højttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge AC-strøm eller batteristrøm.
til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din PC via USB – og nyd fantastisk lydkvalitet sammen med enestående brugervenlighed. Lad musikken spille videre – uden at løbe tør for strøm.
4.7
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 altavoz base
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 altavoz base
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil