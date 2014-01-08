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Udgået

dockinghøjttaler

DS3010/10

4.7

| (6) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne flotte docking-højttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge AC-strøm eller batteristrøm.

Se alle fordele

Fyld dit rum med musik og stil

Besat af lyd

  • til iPod/iPhone

  • Batteri/vekselstrøm

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

PC-synkronisering med din iPod/iPhone

Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din PC via USB – og nyd fantastisk lydkvalitet sammen med enestående brugervenlighed. Lad musikken spille videre – uden at løbe tør for strøm.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

6

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3010 Station d'accueil

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