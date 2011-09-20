ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil
  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil

Udgået

dockinghøjttaler

DS3020/12

4.5

| (44) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Fyld dit rum med musik og stil

På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne Philips DS3020/12-dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem AC-strøm eller batteristrøm.

Se alle fordele

med denne dockinghøjttaler

Fyld dit rum med musik og stil

  • til iPod/iPhone

  • Batteri/vekselstrøm

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

PC-synkronisering med din iPod/iPhone

Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din PC via USB – og nyd fantastisk lydkvalitet sammen med enestående brugervenlighed. Lad musikken spille videre – uden at løbe tør for strøm.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

44

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

20/09/2011

Danmark

Danmark

Docking-højtaler

Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 dockinghøjttaler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 dockinghøjttaler

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker

01/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.