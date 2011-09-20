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Udgået
Fyld dit rum med musik og stil
På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne Philips DS3020/12-dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem AC-strøm eller batteristrøm.
til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
Sæt den i docken, afspil den, synkroniser den, og oplad den! Lyt til din yndlingsmusik på din iPod eller iPhone, mens den oplades og synkroniserer med din PC via USB – og nyd fantastisk lydkvalitet sammen med enestående brugervenlighed. Lad musikken spille videre – uden at løbe tør for strøm.
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4.5
ud af 5
44
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Mumimor
20/09/2011
Danmark
Docking-højtaler
Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 dockinghøjttaler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 dockinghøjttaler
Sculora
27/07/2012
United Kingdom
Great Dock from such a small product.
Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker
JohnP1
01/03/2012
United Kingdom
Great value for money
This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3020 docking speaker