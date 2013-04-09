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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne Philips DS3100/12-dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem AC-strøm eller batteristrøm.
til iPod/iPhone
Batteri/vekselstrøm
3.8
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 altavoz base
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 altavoz base