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Udgået

dockinghøjttaler

DS3100/12

3.8

| (14) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

På dit skrivebord, eller hvor som helst du ønsker det, leverer denne Philips DS3100/12-dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum. Synkroniser din iPhone/iPod med din PC. Nyd fleksibiliteten ved at kunne vælge mellem AC-strøm eller batteristrøm.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • til iPod/iPhone

  • Batteri/vekselstrøm

Samlet udgangseffekt på 10 W RMS

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

14

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3100 altavoz base

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