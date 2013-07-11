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Udgået
DS3205/12
Lyd der passer til dit hjem
DS3205 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd. Nyd muligheden for AC- eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
3.1
ud af 5
25
Anmeldelser
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 docking speaker
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 Station d'accueil
Dato for brug 2026-05-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 Station d'accueil
Dato for brug 2026-05-01
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 altavoz base
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 altavoz base