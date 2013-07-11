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Udgået

dockinghøjttaler

DS3205/12

3.1

| (25) Anmeldelser

Lyd der passer til dit hjem

DS3205 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den kan afspille musik fra din iPod/iPhone i krystalklar lyd. Nyd muligheden for AC- eller batteristrøm for maksimal fleksibilitet.

Se alle fordele

Lyd der passer til dit hjem

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • 10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Neodym-højttalere giver ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

25

Anmeldelser

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 docking speaker

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 Station d'accueil

Dato for brug 2026-05-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 Station d'accueil

Dato for brug 2026-05-01

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3205 altavoz base

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