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Udgået
Lyd der passer til dit hjem
På dit skrivebord eller andre steder leverer denne flotte dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum og sikrer Bluetooth-streaming. Du kan også synkronisere din iPod/iPhone/iPad med din PC.
til iPod/iPhone/iPad
Bluetooth er en kortrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som er både robust og energibesparende. Med teknologien oprettes let trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra din iPod, iPhone eller iPad på dit Philips-lydsystem - bekvemt og lige når du vil.
RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.
Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.
4.1
ud af 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®