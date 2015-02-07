ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

dockinghøjttaler med Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Lyd der passer til dit hjem

På dit skrivebord eller andre steder leverer denne flotte dockinghøjttaler krystalklar lyd, der fylder dit personlige rum og sikrer Bluetooth-streaming. Du kan også synkronisere din iPod/iPhone/iPad med din PC.

Se alle fordele

Besat af lyd

Lyd der passer til dit hjem

  • til iPod/iPhone/iPad

Trådløs musikstreaming med Bluetooth fra iPod/iPhone/iPad

Bluetooth er en kortrækkende trådløs kommunikationsteknologi, som er både robust og energibesparende. Med teknologien oprettes let trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra din iPod, iPhone eller iPad på dit Philips-lydsystem - bekvemt og lige når du vil.

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Forstærkere er grundlæggende begrænset af den elektriske energi, de er i stand til at forstærke, og højttalere er begrænset af den elektriske energi, de kan konvertere til lydenergi uden at forvrænge lydsignalet. Jo højere watt, jo bedre lydeffekt fra højttaleren.

Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.