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Udgået
Designet til at rejse verden rundt med dig
Philips DS7550/12-afspilleren er både kompakt og ultrabærbar, men den er ikke nogen letvægter, når det gælder lydkvalitet. Den er designet til rejser, den har et genopladeligt batteri med lang levetid, en robust aluminiumsoverflade og en bæretaske.
til iPod/iPhone
Genopladeligt batteri
wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.
4.3
ud af 5
34
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
Felto
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker
desertbunny01
05/10/2012
United Kingdom
the i pod touch(4) and this product are a great match
This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker
12/01/2012
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker