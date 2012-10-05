ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Produktlivsstil
  • Foto af produkt forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Produktlivsstil

Udgået

dockinghøjttaler

DS7550/12

4.3

| (34) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

Designet til at rejse verden rundt med dig

Philips DS7550/12-afspilleren er både kompakt og ultrabærbar, men den er ikke nogen letvægter, når det gælder lydkvalitet. Den er designet til rejser, den har et genopladeligt batteri med lang levetid, en robust aluminiumsoverflade og en bæretaske.

Se alle fordele

med denne dockinghøjttaler

Designet til at rejse verden rundt med dig

  • til iPod/iPhone

  • Genopladeligt batteri

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på

Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

34

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

05/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

the i pod touch(4) and this product are a great match

This product pleasantly surprised me. Audio quality is better than i expected and when matched with an i pod touch (4) aesthetically it is very pleasing. The carrying case was also a surprise. This unit will accompany me wherever i travel now-well done Philips. many people i know have been looking for a decent internet radio. They need look no further than this product paired with a ipod touch.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

12/01/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7550 docking speaker

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.