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Udgået

dockinghøjttaler

DS7580/10

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Skabt til rejser

DS7580 dockinghøjttaleren er kompatibel med iPhone 5 og de nyeste iPods ved hjælp af Lightning-stikket, og den er perfekt til rejsebrug pga. den kompakte form og kraftfulde lyd. Den leveres også med et genopladeligt batteri og en bæretaske.

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Skabt til rejser

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • 10W, genopladeligt batteri

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning

wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikkens effekt.

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

18/12/2013

España

España

Simple, buen sonido y diseño...

Es un equipo de música que me ha sorprendido por su sencillez, facilidad de uso, prestaciones y diseño....

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7580 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7580 altavoz base

20/06/2014

Suisse

Suisse

le son est coupé

j'ai branché mon I-phone 5s et le son est coupé après 10 secondes.... pourquoi?

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7580 Station d'accueil

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7580 Station d'accueil

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