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Udgået
Skabt til rejser
Denne Fidelio DS7700/10-dockinghøjttaler er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen letvægter, når det gælder ydeevnen. Den er designet til rejser og leverer overraskende kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, så du kan nyde fantastisk musik, uanset hvor du befinder dig.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
4.3
ud af 5
45
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker
Patrick53
24/07/2012
United Kingdom
Compact, well built good battery life
Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker