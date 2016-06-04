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Udgået

dockinghøjttaler

DS7700/10

4.3

| (45) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Skabt til rejser

Denne Fidelio DS7700/10-dockinghøjttaler er kompakt og ultrabærbar, men den er ingen letvægter, når det gælder ydeevnen. Den er designet til rejser og leverer overraskende kraftfuld lyd fra din iPod/iPhone, så du kan nyde fantastisk musik, uanset hvor du befinder dig.

Se alle fordele

med denne dockinghøjttaler

Skabt til rejser

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Solidt aluminiumfinish og bæretaske giver fuld beskyttelse

Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.3

ud af 5

45

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact, well built good battery life

Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS7700 docking speaker

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