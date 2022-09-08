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Udgået

dockinghøjttaler med Bluetooth®

DS8400/10

Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst

DS8400-dockinghøjttaleren giver dig fantastisk lyd fra din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stikket. Få mere ud af dine musik-, spil- og videooplevelser nu. Med Bluetooth-streaming og genopladeligt batteri kan du nyde musik alle steder, trådløst.

Se alle fordele

Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst

  • Bluetooth®

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone/iPad

  • 30 W, genopladeligt batteri

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

SoundCurve sikrer krystalklar lyd

SoundCurve sikrer krystalklar lyd

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.

Tekniske specifikationer

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