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Udgået
DS8400/10
Fyld dit hjem med fantastisk lyd, trådløst
DS8400-dockinghøjttaleren giver dig fantastisk lyd fra din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stikket. Få mere ud af dine musik-, spil- og videooplevelser nu. Med Bluetooth-streaming og genopladeligt batteri kan du nyde musik alle steder, trådløst.
Bluetooth®
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
30 W, genopladeligt batteri
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjttaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgengivelse. Den rene kurve forstærker højttalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystalklar lyd fra forbløffende smukke højttalere.
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