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Udgået

dockinghøjttaler

DS8500/12

4.1

| (20) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Enestående lydkvalitet og stil

Den smarte og elegante dockinghøjttaler fra Philips leverer imponerende lyd fra din iPhone/iPod med PureDigital-teknologi. Nyd avanceret betjening med nærhedssensor og intuitiv fjernbetjening, der supplerer højttalerens design og finish perfekt.

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Besat af lyd

Enestående lydkvalitet og stil

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lydkvalitet, der er i perfekt balance.

Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højttalernes krav

Intelligent lyddesign giver dig den bedst mulige basgengivelse. Den akustiske lydstyrke, der er tildelt til hver mellemtoneenhed matcher de akustiske krav perfekt. De lave toner bliver dybe og tætte – og leverer en stærk og dyb bas.

Sensuelt buet bagside giver elegance og præcis lyd

De rene linjer og sensualiteten på den buede bagside ser ikke bare fantastisk ud – den skaber også en mere effektiv struktur for akustikken. Kurven er nænsomt designet og øger højttalerkabinettets stivhed, hvilket reducerer den indvendige resonans og resulterer i en mere præcis og naturlig lydgengivelse. Du kan nyde de to smukke højttalere og fantastisk lyd.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.1

ud af 5

20

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 docking speaker

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DS8500 altavoz base

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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