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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST7020/20
50 g/min, konstant damp
250 g dampskud
SteamGlide Plus-strygesål
Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.
Vores drypstop-system forhindrer lækage for at undgå skjolder fra vanddråber – stryg trygt ved alle temperaturer.
Vores SteamGlide Plus-strygesål giver fantastisk glideevne på alt tøj og har fantastisk ridsefasthed og slitagebestandighed. Den har desuden slip-let-belægning og er nem at rengøre.
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