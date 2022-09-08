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Alle serier

  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret

7000 SeriesHV-dampstrygejern Louros/Cotton Blue

DST7020/20

Dampydeevne, garanteret
Langvarig ydeevne med Quick Calc Release og SteamGlide Plus-strygesål med forbedret modstandsdygtighed mod ridser.
Se alle fordele

Takket være vores forbedrede dampskud

Dampydeevne, garanteret

  • 50 g/min, konstant damp

  • 250 g dampskud

  • SteamGlide Plus-strygesål

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Dampskud på op til 250 g klarer genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder.

Drypstop-systemet holder tøjet pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder tøjet pletfrit under strygningen

Vores drypstop-system forhindrer lækage for at undgå skjolder fra vanddråber – stryg trygt ved alle temperaturer.

SteamGlide Plus-strygesål

SteamGlide Plus-strygesål

Vores SteamGlide Plus-strygesål giver fantastisk glideevne på alt tøj og har fantastisk ridsefasthed og slitagebestandighed. Den har desuden slip-let-belægning og er nem at rengøre.

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.