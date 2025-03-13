Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
60 dages fortrydelsesret
Alle serier
Jewel Slange
Udgået
Support
FC6030
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Det er ikke ualmindeligt, at en støvsuger har en længere levetid end slangen. Er slangen på din nuværende Philips-støvsuger i stykker? Heldigvis kan du nemt udskifte den med en ny!
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig