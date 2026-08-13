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  • Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips
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  • Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips
  • Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips
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  • Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips

Udgået

MiniVacHåndstøvsuger

FC6093

Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips
Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 har HEPA-filter til at fange selv de fineste støvpartikler. Det er den perfekte kombination til bilen og hjemmet. Batteriet giver ledningsfri frihed i hjemmet. Bilstikket giver ekstra tid til rengøring i bilen.
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Ideel til bil og hjem

Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips

  • Bil

  • 12 V

Grønt NiMH-batteri, længerevarende ydeevne

Grønt NiMH-batteri, længerevarende ydeevne

NiMH-batterier er grønne batterier. Det vil sige, at de ikke indeholder stærkt giftige elementer, hvilket gør dem sundere for miljøet. Derudover har NiMH-batterierne længerevarende strøm, hvilket sikrer ydeevne over tid.

HEPA-filtret fanger selv det fineste støv

HEPA-filtret fanger selv det fineste støv

HEPA-filtret sikrer, at selv det fineste støv og mikroskopiske utøj bliver inde i støvkammeret.

Ekstremt støjsvag

Ekstremt støjsvag

Philips Mini Vac er med sin stærke motor ualmindeligt støjsvag pga. det specielle strømlinede design. Med det behagelige lydniveau kan du gøre hjemmet rent, når det passer dig.

Tekniske specifikationer

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