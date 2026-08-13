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Udgået
FC6093
Bil
12 V
NiMH-batterier er grønne batterier. Det vil sige, at de ikke indeholder stærkt giftige elementer, hvilket gør dem sundere for miljøet. Derudover har NiMH-batterierne længerevarende strøm, hvilket sikrer ydeevne over tid.
HEPA-filtret sikrer, at selv det fineste støv og mikroskopiske utøj bliver inde i støvkammeret.
Philips Mini Vac er med sin stærke motor ualmindeligt støjsvag pga. det specielle strømlinede design. Med det behagelige lydniveau kan du gøre hjemmet rent, når det passer dig.
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