Den første allergivenlige Mini Vac fra Philips

Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 har HEPA-filter til at fange selv de fineste støvpartikler. Det er den perfekte kombination til bilen og hjemmet. Batteriet giver ledningsfri frihed i hjemmet. Bilstikket giver ekstra tid til rengøring i bilen.