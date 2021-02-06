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  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
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  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Udgået

MiniVacHåndstøvsuger

FC6144/01

3.7

| (40) Anmeldelser

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

Nyd et bedre rengøringsresultat med den kraftfulde Philips MiniVac 7,2 V støvsuger. Den poseløse cykloniske luftstrøm og 2-trins filtreringssystem garanterer lang tids ydeevne, mens det aerodynamiske mundstykke sikrer suveræn opsamling af støv.

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Poseløs med cyklonisk luftstrøm og aerodynamisk mundstykke

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

  • 7,2 V batteri

  • Poseløs cyklonisk

  • Sprækkemundstykke og børstemundstykke

Nem tømning, da mundstykket fjernes med ét klik

Nem tømning, da mundstykket fjernes med ét klik

Philips Mini Vac-støvsugeren er nem og hurtig at tømme og hygiejnisk at rengøre. Philips Mini Vac har et mundstykke, der hurtigt klikkes af i én bevægelse, så du kan tømme Mini Vac uden at røre ved snavset.

Slank opladeenhed (til væg eller bord)

Slank opladeenhed (til væg eller bord)

Du kan opbevare Philips Mini Vac på den praktiske opladeenhed monteret på væggen eller anbragt på et bord. Det betyder, at Mini Vac med sit stærke genopladelige batteri altid er klar, når du er.

2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

40

Anmeldelser

06/02/2021

Deutschland

Deutschland

Funktionen gut

Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

02/06/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Praktisch und immer parat

Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

28/01/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!

Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger

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