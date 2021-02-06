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Udgået
FC6144/01
Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
Nyd et bedre rengøringsresultat med den kraftfulde Philips MiniVac 7,2 V støvsuger. Den poseløse cykloniske luftstrøm og 2-trins filtreringssystem garanterer lang tids ydeevne, mens det aerodynamiske mundstykke sikrer suveræn opsamling af støv.
7,2 V batteri
Poseløs cyklonisk
Sprækkemundstykke og børstemundstykke
Philips Mini Vac-støvsugeren er nem og hurtig at tømme og hygiejnisk at rengøre. Philips Mini Vac har et mundstykke, der hurtigt klikkes af i én bevægelse, så du kan tømme Mini Vac uden at røre ved snavset.
Du kan opbevare Philips Mini Vac på den praktiske opladeenhed monteret på væggen eller anbragt på et bord. Det betyder, at Mini Vac med sit stærke genopladelige batteri altid er klar, når du er.
Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
3.7
ud af 5
40
Anmeldelser
Nobbi78
06/02/2021
Deutschland
Funktionen gut
Produkt ist handlich und einfach zu bedienen, sehr hilfreich
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Felixxx
02/06/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Praktisch und immer parat
Robust, saugstark, gutes Handling, dazu ist der Preis mehr als akzeptabel.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Otto67
28/01/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden!
Gute und ausreichend langeSaugleistung! Contra: Bei vollständiger Aufladung ware es wünschsenswert, wenn die rote Kontrolllampe ausgehen würde!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6144/01 Handstaubsauger