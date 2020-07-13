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Udgået
FC6150/01
Fjerner synligt støv og snavs.
Philips-håndstøvsuger gør den daglige rengøring hurtig og nem. Den fås med genopladelige batterier, der giver maksimal mobilitet, og det medfølgende tilbehør gør det muligt at rengøre sarte overflader og nå selv de mest vanskelige hjørner.
3,6 V
Hvid
2 stk. tilbehør
2-trins filtreringssystemet sikrer, at det opsugede snavs ikke slipper ud igen. Det første filter stopper det meste snavs, og det andet filter fanger de finere støvpartikler.
NiMH-batterierne i håndstøvsugeren garanterer lang tids strøm, sammenlignet med andre typer batterier, der påvirkes af hukommelseseffekt.
Takket være de genopladelige batterier vil du kunne gøre rent alle steder uden at være bundet til en stikkontakt.
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2.5
ud af 5
11
Anmeldelser
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
cagr
24/10/2016
Sverige
Bekræftet køber
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6150/01 Handdammsugare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6150/01 Handdammsugare