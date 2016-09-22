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Udgået
Fantastisk ydeevne til din daglige rengøring
Nyd en ren fornemmelse hver dag med Philips DailyDuo. Denne 2-i-1 håndstøvsuger med skaft er trådløs og hjælper dig med at rengøre både gulve og møbler med garanteret høj sugeevne. Den er altid ved hånden til den hurtige, daglige rengøring!
Ledningsfri 2-i-1: skaft og håndholdt
Poseløs cyklonisk
16,8 V batteri
2-trins HEPA-filter
Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
Det plisserede HEPA-filter har en stor filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen med cyklonluftstrømmen forhindrer dette støvsugeren i at tilstoppes hurtigt, og giver dig bedre og længerevarende filtreringsresultater.
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Priser
4.0
ud af 5
74
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Ramses01
22/09/2016
Deutschland
Insgesamt tolles Gerät - aber....
Ich habe dieses Gerät vor 4 Jahen gekauft. Alles prima, nur jetzt löst sich auf der Innenseite des Handlaufs von oben bis unten der Kunststoff auf. Alles bleibt daran haften und man kann es nicht mehr anfassen. Man meint eine Kleberolle anzufassen. Das darf nach 4 Jahren nicht sein!!!
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger
Werni42
10/02/2014
Deutschland
macht was es verspricht
wenn es mal schnell gehen muß ein idealer Begleiter
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger
Luigi11
07/02/2014
Deutschland
Dieses Produkt erfüllt aktuell alle meine Anforderungen.
Nachdem ich vor einigen Jahren einen AEG Staubsauger gleicher Machart hatte, dieser aber sehr schnell an Leistung verlor habe ich zwischenzeitlich nur mit normalen Staubsaugern den Dienst verrichtet. Durch die guten Bewertungen habe ich nun den Phillips getestet und bin voll umfänglich zufrieden. Akkuleistung ist überzeugend, die Turbostufe für den Teppich ausreichend und generell gehabt Boden Einsatz sehr zu empfehlen. Lade Station funktioniert tadellos und zumindest im Moment reicht die Akkuladung für die gesamte Wohnung. Ich habe diesen bereits weiter empfohlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DailyDuo FC6161/02 Akku-Staubsauger