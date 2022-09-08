Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC6172/01
Grundige rengøringsresultater på alle gulve
Den nye Philips PowerPro Duo giver grundig rengøring af hårde gulve og tæpper. TriActive Turbo-dysen opfanger flere støvpartikler og fnug på én gang. Mini-turbobørsten rengør bløde overflader som sofaer, puder og madrasser.
Ledningsfri
Posefri
25,2 V
Mini-turbobørste
2-i-1-funktionaliteten giver dig en gulvstøvsuger med stang og en håndstøvsuger i én. Det betyder nem rengøring af både gulve og møbler.
Det vaskbare filter i 3 lag kan indfange > 90 % af allergener såsom pollen, dyrehår og støv og sørger for ren luft.
De genopladelige batterier til ledningsfri betjening giver dig frihed til at rengøre overalt. Nu er kablet ikke en hindring længere, og du kan nemt gøre rent i forskellige rum uden besvær.
Anmeldelser