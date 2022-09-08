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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Front Product Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01
  • Packaging photograph Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick with PowerCyclone FC6172/01

Udgået

PowerPro Duo2-i-1 på stang med PowerCyclone

FC6172/01

Grundige rengøringsresultater på alle gulve

Den nye Philips PowerPro Duo giver grundig rengøring af hårde gulve og tæpper. TriActive Turbo-dysen opfanger flere støvpartikler og fnug på én gang. Mini-turbobørsten rengør bløde overflader som sofaer, puder og madrasser.

Se alle fordele

Med PowerCyclone og TriActive Turbo-mundstykke

Grundige rengøringsresultater på alle gulve

  • Ledningsfri

  • Posefri

  • 25,2 V

  • Mini-turbobørste

2-i-1-funktionalitet til rengøring af både gulve og møbler

2-i-1-funktionalitet til rengøring af både gulve og møbler

2-i-1-funktionaliteten giver dig en gulvstøvsuger med stang og en håndstøvsuger i én. Det betyder nem rengøring af både gulve og møbler.

3-lags filterteknologi indfanger mikropartikler

3-lags filterteknologi indfanger mikropartikler

Det vaskbare filter i 3 lag kan indfange > 90 % af allergener såsom pollen, dyrehår og støv og sørger for ren luft.

Ledningsfri brug giver frihed til at gøre rent alle steder

Ledningsfri brug giver frihed til at gøre rent alle steder

De genopladelige batterier til ledningsfri betjening giver dig frihed til at rengøre overalt. Nu er kablet ikke en hindring længere, og du kan nemt gøre rent i forskellige rum uden besvær.

Tekniske specifikationer

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