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  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
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  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
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  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
  • Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp

Udgået

SteamCleaner MultiHåndholdt damprenser

FC7008/01

3.5
| (8) Anmeldelser
Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
Philips SteamCleaner Multi renser genstridige pletter og fedt med damp. Få hygiejniske rengøringsresultater blot vha. vand, idet damp dræber op til 99,9 % af alle bakterier. Dampmundstykket når rundt i alle hjørner, og mikrofiberpuden løfter og absorberer snavs.
Se alle fordele

Renser genstridige pletter, dræb bakterier uden kemikalier

Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp

  • 1200 W

  • 2 mikrofiberpuder

  • Præcisionsmundstykke

Intet behov for rengøringsmiddel og derfor ingen efterladte rester på overfladerne

Intet behov for rengøringsmiddel og derfor ingen efterladte rester på overfladerne

Philips SteamCleaner Multi bruger kun vand, den efterlader ikke nogen slags rester på overfladerne.

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

Opnå de mest hygiejniske rengøringsresultater med Philips SteamCleaner Multi. Philips SteamCleaner Multi dræber op til 99,9 % af alle bakterier og mikrober, der findes på overfladerne, uden kemikalier og udelukkende ved hjælp af vand.

2 mikrofiberpuder medfølger

2 mikrofiberpuder medfølger

2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder medfølger. Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter, og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

8

Anmeldelser

27/06/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Stäningen går lätt sm en plätt

Den är lätt att använda och det blir skinande rent.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare

19/07/2014

Italia

Italia

Utile ed efficace

L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile

28/11/2014

Sverige

Sverige

Lätt att använda

Jag är en buzzador och har därigenom fått vara med på en kampanj och fått prova denna produkt. Jag är mest nöjd med den. Den är lätt att hålla i och gör rent lättare på de flesta ställena. Men den är inte bra till min spis, då den är för bred för den. Hade jag haft en induktionshäll hade det nog varit bättre. Sladden är ganska kort så i badrum kan det bli ett bekymmer, eller om man har få kontaker. Tänk på att den inte dammsuger utan smulor och liknande blir kvar. Älskar att jag inte behöver använda en massa produkter som är miljöfarliga mer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare

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