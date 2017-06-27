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Udgået
FC7008/01
1200 W
2 mikrofiberpuder
Præcisionsmundstykke
Philips SteamCleaner Multi bruger kun vand, den efterlader ikke nogen slags rester på overfladerne.
Opnå de mest hygiejniske rengøringsresultater med Philips SteamCleaner Multi. Philips SteamCleaner Multi dræber op til 99,9 % af alle bakterier og mikrober, der findes på overfladerne, uden kemikalier og udelukkende ved hjælp af vand.
2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder medfølger. Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter, og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne.
3.5
ud af 5
8
Anmeldelser
Majbeth
27/06/2017
Sverige
Bekræftet køber
Stäningen går lätt sm en plätt
Den är lätt att använda och det blir skinande rent.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare
77ice11
19/07/2014
Italia
Utile ed efficace
L'avrei comprato prima se avessi saputo che esisteva un prodotto del genere. Mai più detergenti chimici su sanitari, cucina, vetri, finestre, specchi. Basta passarlo una volta caldo e col vapore in funzione ed eventualmente asciugare con un panno. Lavoro pulito e veloce. Prodotto eccezionale.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Scopa a vapore portatile
Caspersmatte
28/11/2014
Sverige
Lätt att använda
Jag är en buzzador och har därigenom fått vara med på en kampanj och fått prova denna produkt. Jag är mest nöjd med den. Den är lätt att hålla i och gör rent lättare på de flesta ställena. Men den är inte bra till min spis, då den är för bred för den. Hade jag haft en induktionshäll hade det nog varit bättre. Sladden är ganska kort så i badrum kan det bli ett bekymmer, eller om man har få kontaker. Tänk på att den inte dammsuger utan smulor och liknande blir kvar. Älskar att jag inte behöver använda en massa produkter som är miljöfarliga mer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SteamCleaner Multi FC7008/01 Handångrengörare