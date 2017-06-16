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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose

Udgået

s-bagStøvsugerposer

FC8021/04

4.6
| (56) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt

1 pris

Formentlig verdens mest solgte støvpose
s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.
Se alle fordele

Længere brugstid, bedre filtrering

Formentlig verdens mest solgte støvpose

  • 16 x støvsugerposer + 2 filtre

  • Én standard passer til alle

  • 80 % længere levetid

En universel standard gør valget nemt

En universel standard gør valget nemt

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.

Filtrerer 99% af støvet væk

Filtrerer 99% af støvet væk

Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. allergener.

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige

Syntetisk materiale med stor modstandsdygtighed, fremstillet i Sverige

s-bag® Classic med lang brugstid er lavet af et utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale og fremstillet i Sverige.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

56

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2
1

16/06/2017

Sverige

Sverige

har allt man kan önska av en dammsugarpåse *****

Bara stjärnor ************************************** Jag är verkligen positivt överraskad hur rent det var i facket där påsen monteras.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar

20/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

durable and reliable

HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags

30/11/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Het product heeft geweldige kenmerken

De S-bag stofzuigerzak is stevig, blijft goed in de houder zitten en er kan veel in.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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