Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
16 x støvsugerposer + 2 filtre
Én standard passer til alle
80 % længere levetid
Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.
Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. allergener.
s-bag® Classic med lang brugstid er lavet af et utroligt modstandsdygtigt, syntetisk materiale og fremstillet i Sverige.
Priser
4.6
ud af 5
56
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
diffen
16/06/2017
Sverige
har allt man kan önska av en dammsugarpåse *****
Bara stjärnor ************************************** Jag är verkligen positivt överraskad hur rent det var i facket där påsen monteras.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Dammsugarpåsar
aldo
20/03/2012
United Kingdom
durable and reliable
HAve been using these dustbags for years and they are extremely durable and reliable. Almost no space left in the bag when due to be changed. I vaccum my 2 bed flat twice a month and each bag lasts me 6 months.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8021/03 Vacuum cleaner bags
Badoux
30/11/2021
Nederland
Bekræftet køber
Het product heeft geweldige kenmerken
De S-bag stofzuigerzak is stevig, blijft goed in de houder zitten en er kan veel in.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FC8021/03 Stofzuigerzakken s-bag