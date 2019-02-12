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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
  • Formentlig verdens mest solgte støvpose
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  • Formentlig verdens mest solgte støvpose

Udgået

s-bagStøvsugerposer

FC8022/03

4.7
| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Formentlig verdens mest solgte støvpose
s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.
Se alle fordele

Længere brugstid, bedre filtrering

Formentlig verdens mest solgte støvpose

  • 4 x støvsugerposer

En universel standard gør valget nemt

En universel standard gør valget nemt

Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.

Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

Anti-allergi, ideelt til astma og allergikere

s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider, mide- og katteallergener helt ned til 1 mikron. Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens eksponering for allergener markant og er til stor fordel for astmatikere og allergikere.

ECARF kvalitetsmærke for pålidelige resultater

ECARF kvalitetsmærke for pålidelige resultater

Philips s-bag® Anti-Allergy er blevet tildelt ECARF-kvalitetsmærket. Dette mærke vidner om de høje filtreringsniveauer, som denne støvsugerpose præsterer. ECARF-kvalitetsmærket er blevet iværksat for at hjælpe allergipatienter med at vælge de rigtige produkter og tjenester.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3
1

12/02/2019

Sverige

Sverige

Bäst i klassen

Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar

16/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Sehr guter Staubsaugerbeutel!

Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel

13/10/2025

Nederland

Nederland

Goed!

Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04

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