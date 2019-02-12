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Udgået
4 x støvsugerposer
Den originale Philips s-bag® kan anvendes til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.
s-bag ® Anti-Allergy anvender kraftig filtrering til at opsamle pollen, støvpartikler, støvmider, mide- og katteallergener helt ned til 1 mikron. Et sådant filtreringsniveau reducerer familiens eksponering for allergener markant og er til stor fordel for astmatikere og allergikere.
Philips s-bag® Anti-Allergy er blevet tildelt ECARF-kvalitetsmærket. Dette mærke vidner om de høje filtreringsniveauer, som denne støvsugerpose præsterer. ECARF-kvalitetsmærket er blevet iværksat for at hjælpe allergipatienter med at vælge de rigtige produkter og tjenester.
4.7
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Helonk
12/02/2019
Sverige
Bäst i klassen
Jag har haft föregångaren till den här dammsugaren i nio (!)år och när jag sökte ny maskin nu härom sistens så visste jag inte då att Philips fortfarande gjorde modellen. Jag köpte, provade och returnerade ett otal kända svenska och tyska dammsugare tills jag hittade den här på nätet. Fantastisk är den! Likadan som den förra men tystare. Smidig och lättrullad och borsten på skaftet är en jättebra detalj. Den har bara en liten nackdel och det är att öppnaren på skaftet är lite för. Lättöppnad. Den här dammsugaren får mina varmaste rekommendationer!
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Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Dammsugarpåsar
I.N.
16/11/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr guter Staubsaugerbeutel!
Top Produkt und hält, was es verspricht. Sehr zu empfehlen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8022/04 Staubsaugerbeutel
Ronnie
13/10/2025
Nederland
Goed!
Prima filters. Goed stevig. Fijn dat ze ook anti-allergie zijn uitgevoerd. Ik ga weer wat nieuwe bestellen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag-stofzuigerzakken FC8022/04