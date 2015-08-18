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Udgået
5.0
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Christl
18/08/2015
België
Bekræftet køber
uniek
Voor ieder die huisdieren heeft raad ik deze zakken aan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for s-bag FC8023/04 Stofzuigerzakken
corinnel
15/03/2013
France
Bekræftet køber
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
Denne anmeldelse blev foretaget for Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04