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SteamCleaner Multi, reservesæt
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FC8055/01
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Reservesæt til brug med to vaskbare og holdbare mikrofiberpuder. Udskift hver 2. måned for at få de bedste rengøringsresultater.
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