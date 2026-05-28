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SteamCleaner Multi, reservesæt

Udgået

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SteamCleaner Multi, reservesæt

FC8055/01

SteamCleaner Multi, reservesæt

Udgået

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Manualer og dokumentation

Reservesæt til brug med to vaskbare og holdbare mikrofiberpuder. Udskift hver 2. måned for at få de bedste rengøringsresultater.

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  • 28 May 2026

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